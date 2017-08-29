Искусство против коррупции: в Украине стартует международный фестиваль культурных проектов

В сентябре в 9 городах Украины и Кишиневе (Республика Молдова) под эгидой Goethe-Institut пройдут бесплатные выставки, документальные перформансы и показы фильмов-призеров международных фестивалей в Каннах и Берлине.

Цель проекта — рассказать широкой публике, как возникла коррупция, как с ней борются в мире, какие коррупционные схемы унаследовала Украина от эпохи СССР и что может сделать каждый украинец для их преодоления.

"Украина по уровню коррупции не далеко ушла от Непала и Нигерии. Но коррупция существует во всех странах. В Германии тоже с ней борются: с помощью экономических, политических реформ и с помощью культуры, — говорит Илона Демченко, асистент отдела специальных культурных программ Goethe-Institut в Украине, организатор фестиваля. — Мы запускаем проект, который рассказывает о сложном явлении коррупции доступным для всех языком искусства. Работы Александра Бурлаки, Даны Косминой и немецкого фотографа Леона Кахане вызовут улыбку и подтолкнут к переосмыслению, в сатирическом спектакле "Ресторан "Украина" Дмитрия Левицкого некоторые зрители узнают себя, а видео румынского режиссера Геннадия Попеску никого не оставит равнодушным".

Главные события фестиваля

Выставка "Серый куб"

Открытие 8 сентября в 19:00

Центр визуальной культуры, ул. Глубочицкая, 44

Посетители увидят видеоколлаж из советских и архивных украинских фильмов 90-х про феномен блата, фотографии Александра Бурлаки о первых часах работы открытого для посетителей Межигорья и установки золотого унитаза на месте памятника Ленина, видео немецкого режиссера Леона Кахане о глобальных коррупционных связях "Земля будущего".

"Архитектуру выставки мы создали таким образом, чтобы посетитель ощутил, какое место занимает человек в глобальном явлении коррупции", — говорит куратор Катерина Мищенко.

Документальные перформансы "Внутренние убеждения" Павла Юрова и "Ресторан "Украина" Дмитрия Левицкого

22 сентября в 19:00

Малая опера, ул. Дегтяревская, 5

Режиссер Павел Юров, обладатель самой престижной театральной премии Украины "Киевская пектораль" представит документальный спектакль на основе реальных коррупционных дел. Во время перформанса драматурга Дмитрия Левицкого аудитория вместе с автором в формате развлекательного шоу исследует явление коррупции.

Кинофестиваль "Кино против коррупции"

14.09 — 21.10: Киев, Кривой Рог, Полтава, Северодонецк, Житомир, Запорожье, Кишинев (Республика Молдова).

Arthouse Traffic устраивает показ шести лучших европейских фильмов о природе коррупции, среди которых лента "Изумительный" итальянского режиссера Паоло Соррентино (известного по фильмам "Великая красота", "Молодость", по сериалу "Молодой Папа") и румынская картина "Поза ребенка", отмеченная "Золотым медведем".

На протяжении месяца фильмы будут доступны для некоммерческих показов в общественных библиотеках, киноклубах, школах и университетах. Для организации показов нужно лишь подать заявку на сайте www.nocorruption.org.ua.

Фестиваль о феномене коррупции стартует в Киеве и пройдет в Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Северодонецке, Мариуполе, Житомире, Запорожье и Кишиневе (Республика Молдова).

*Goethe-Institut — это культурный институт Федеративной Республики Германии, который действует по всему миру. Мы содействуем популяризации изучения немецкого языка за границей и поддерживаем международное культурное сотрудничество.

www.goethe.de/ukraine