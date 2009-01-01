На премию "Оскар" выдвинуты сразу три украинских фильма

От Украины на премию представлена лента "Рівень чорного" режиссера Валентина Васяновича.

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В этом году на церемонии "Оскар" будут представлены сразу три украинских фильма — "Межа", "Рівень чорного" и "Иній".

Об этом пишет ТСН.

Точнее, "Межа" является украино-словацкой картиной, выдвинутой от Словакии на престижную кинопремию, а от Литвы — это "Иній" (ко-продукция Украины, Польши, Литвы, Франции).

В ленте "Иній", кстати, снялась Ванесса Паради. На фестивале в Каннах премьера фильма литовского режиссера "Иній" о волонтерах, которые везут гуманитарную помощь в Украину, собрала огромную залу зрителей.

О радостной новости на странице в соцсети написал вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

Отметим, мировая премьера "Межі" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где лента получила приз на лучшую режиссуру.

"От Словакии на получение премии "Оскар" выдвинут совместно украино-словацкий кинофильм "Межа"! Фильм частично профинансирован за счет средств госбюджета. Напомню, что этот кинофильм в этом году уже имеет одну награду престижного кинофестиваля в Карловых Варах — "За лучшую режиссерскую работу"!" — отметил он.

Розенко поздравил всех причастных "к этому уникальному событию в истории украинского кинематографа" и подчеркнул: премьера "Межі" и прокат в украинских кинотеатрах состоится в середине ноября.

От Украины на премию представлена лента "Рівень чорного" режиссера Валентина Васяновича.

Ее выбрали из восьми лент. В частности, среди номинантов были представлены "Чужа Молитва" Ахтема Сейтаблаева, "Червоний" Заза Буадзе, "Жива" Тараса Химича, "Війна химер" Марии и Анастасии Старожицких, "DzidzioКонтрабас" Олега Борщевского, "Микита Кожум'яка" Манука Депояна, "Стрімголов" Марины Степанской.

Лента будет соревноваться в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Напомним, украинского режиссера Киру Муратову пригласили в жюри кинопремии "Оскар".