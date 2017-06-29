Украинского режиссера Киру Муратову пригласили в жюри кинопремии "Оскар"

Она стала одним из 774 кинематографистов, которых пригласили в Американскую киноакадемию в этом году.
Украинского кинорежиссера Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".
Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.
Украинская режиссер стала одним из 774 кинематографистов, которых пригласили в Американскую киноакадемию в этом году.
Отметим, что в приглашении кинорежиссеров упомянуто два фильма Киры Муратовой – "Астенический синдром" и "Настройщик".
"Астенический синдром" (1989) был удостоен Специального приза жюри МКФ в Берлине "Серебряный медведь" и получил премию Российской академии кинематографических искусств "Ника" за лучший игровой фильм.
"Настройщик" (2004) получил главный приз Международного кинофестиваля Центрально- и Восточноевропейских фильмов goEast в Висбадене и премию за лучшую режиссуру Российской академии кинематографических искусств "Ника".
Напомним, режиссер Кира Муратова станет Почетным гражданином Одессы.