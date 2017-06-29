Украинского режиссера Киру Муратову пригласили в жюри кинопремии "Оскар"

Украинского кинорежиссера Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".

Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины.

Украинская режиссер стала одним из 774 кинематографистов, которых пригласили в Американскую киноакадемию в этом году.

Отметим, что в приглашении кинорежиссеров упомянуто два фильма Киры Муратовой – "Астенический синдром" и "Настройщик".

"Астенический синдром" (1989) был удостоен Специального приза жюри МКФ в Берлине "Серебряный медведь" и получил премию Российской академии кинематографических искусств "Ника" за лучший игровой фильм.

"Настройщик" (2004) получил главный приз Международного кинофестиваля Центрально- и Восточноевропейских фильмов goEast в Висбадене и премию за лучшую режиссуру Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Напомним, режиссер Кира Муратова станет Почетным гражданином Одессы.