Названы победители Каннского кинофестиваля

Почетную пальмовую ветвь получила Николь Кидман.

Reuters

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм "Квадрат" Рубена Эстлунда.

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фильм рассказывает о перипетиях в жизни директора музея современного искусства. Картина является сатирической трагикомедией. В ней режиссер говорит о разобщенности общества и непонимании друг друга.

Reuters

"Я думаю, это кино рассказало нам о чем-то совершенно современном. Оно о диктатуре политкорректности. Эта диктатура настолько же ужасная и пугающая, как и любая другая диктатура. Режиссер показывает нам много разных примеров этого. К счастью, эта тема подана с остроумием и юмором", — пояснил Альмодовар на итоговой пресс-конференции фестиваля.

Другие победители:

Гран-при получил фильм "120 ударов в минуту" Робена Кампийо.

Российский режиссер Андрей Звягинцев за фильм "Нелюбовь" получил приз жюри.

Лучшим режиссером стала София Кополла, которая представляла фильм "Роковое искушение".

Лучшая актриса — Дайан Крюгер ("Затемнение"), лучший актер - Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было").

Приз за лучший сценарий поделили фильмы "Убийство священного оленя" (Йоргос Лантимос) и "Тебя никогда здесь не было" (Линн Рэмси).

Почетную пальмовую ветвь получила Николь Кидман.

Напомним, в Каннах показали фильм о войне на Донбассе с Ванессой Паради.