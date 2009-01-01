Украинский танцор стал мужчиной года по версии британского журнала

Артист балета получил награду за творческую оригинальность в рамках церемонии GQ Men of the Year Awards.

Сергей Полунин Скриншот

Украинский танцорпопал в список лучших мужчин 2017 года британского журнала.

Об этом пишет Styler.

Артист балета получил награду за творческую оригинальность в рамках церемонии GQ Men of the Year Awards. Украинец стал самым молодым премьером Королевского балета Великобритании, но затем ушел и основал собственный коллектив Project Polunin. Помимо этого, Полунин снимается кино.

Вместе с украинцем, журнал отметил наградами и других звезд. Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера из "Звездных войн" получил звание Иконы года, а актером года назвали Джареда Лето. Лучшим исполнителем соло признали репера Стормзи, а звездой рок-н-ролла назвали Лиама Галлахера (бывший вокалист группы Oasis). Самым стильным стал певец Зейн Малик. Женщина года — модель Адвоа Абоа. А личностью года стали сразу трое ведущих шоу The Grand Tour — Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй.

Напомним, танцор Сергей Полунин снимется в кино с известными голливудскими актерами.