Восемь украинских фильмов претендуют на номинацию на "Оскар"

Претендент на "Оскар" от Украины будет определен 29 августа.

За право представлять Украину на церемонии вручения премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в этом году будут бороться восемь фильмов.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на данные Союза кинематографистов Украины.

В отборе на выдвижение на премию "Оскар" будут принимать участие:

"Война химер" (реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая),

"Dzidzio Контрабас" (реж. Олег Борщевский),

"Живая" (реж. Тарас Химич),

"Никита Кожемяка" (реж. Манук Депоян),

"Уровень черного" (реж. Валентин Васянович),

"Сломя голову" (реж. Марина Степанская),

"Червоный" (реж. Заза Буадзе),

"Чужая молитва" (реж. Ахтем Сеитаблаев).

Претендент на "Оскар" от Украины будет определен 29 августа.

Напомним, украинского режиссера Киру Муратову пригласили в жюри кинопремии "Оскар".