"Бессмертный полк" закончился: в России портреты ветеранов выкинули на помойку, фото

В мусорных баках оказались и буквы с праздничного шествия.

"Деды" после праздничного марша оказались на помойке Фото: kavkaz.versia.ru

В городе Баксане Кабардино-Балкарии России 10 мая фотографии с портретами участников Великой отечественной войны после акции "Бессмертный полк" были выброшены среди улицы.

Разбросанные после шествия фотографии опубликовал ресурс Версия на Кавказе.

Издание отмечает, что снимки вызвали острую реакцию в интернет-сообществе. Возникло предположение, что городские власти, пытаясь раздуть масштаб "Бессмертного полка", заставили баксанских школьников промаршировать с портретами чужих родственников, а после парада подростки выбросили фотографии ветеранов на первой попавшейся лужайке.

Некоторые жители республики назвали произошедшее провокацией. По их мнению, портреты аккуратно прислонили к дереву, и они просто дожидаются хозяев.

Аналогичная ситуация произошла и в российском городе Благовещенске. Возле мусорных контейнеров обнаружили выброшенные гигантские красные буквы, из которых 9 мая была составлена фраза "Бессмертный полк". Их несли во время праздничного шествия ученики местных школ.

Фото выброшенных на помойку букв "Бессмертный полк" сделала интернет-газета Век. Представители городского молодежного центра в комментарии изданию отметили, что выброшенными оказались четыре комплекта букв, и они не понимают, как это произошло.

Напомним, 9 мая в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную за публичную демонстрацию на одежде запрещенной в Украине "георгиевской ленты".

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