"Бессмертный полк" — показушное поклонение памяти дедов

Денис Казанский

журналист

9 мая 2018, 15:10

Чем популярнее в стране или в регионе акция "Бессмертный полк", тем хуже выглядят местные кладбища. 

Ставшая популярной в последнее время акция "Бессмертный полк" окончательно перевела День Победы в разряд религиозного праздника. Было очевидно, что когда живых ветеранов Второй мировой не останется в силу естественных причин, 9 мая потеряет свой первоначальный смысл. Так и случилось.

Теперь с каждым годом День Победы становится все больше похожим на день памяти мертвых предков, какие существовали с глубокой древности у самых разных народов. У славян, к примеру, еще с языческих времен было принято отмечать Осенние деды — день поминовения и проводов душ. Об умершем человеке говорили, что он "пошел до дедов" или "гуляет с дедами". Вот "Бессмертный полк" — это примерно такие же прогулки с дедами, только пересказанные на современный лад. Были Осенние деды, а теперь стали весенние.

Наверное, в этом нет ничего плохого. Помнить и уважать своих предков действительно важно. Но я давно приметил одну интересную особенность — чем популярнее в стране или в регионе акция "Бессмертный полк", тем хуже выглядят местные кладбища. Получается какое-то несоответствие. С одной стороны — показушное поклонение памяти дедов, пафосные речи в стиле "не забудем подвига ветеранов", а с другой — неухоженные, запущенные могилы, о которых никто не вспоминает.

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Рассмотрим конкретные примеры. Думаю, все, кто бывал на Донбассе, замечали, что в регионе очень редко можно увидеть могилы старше 70 — 80 лет. Понятно, что Донбасс — относительно молодой регион. Но ведь в 1920-30-х годах там уже жили миллионы людей, а их могил сохранилось крайне мало. Дореволюционных — и вовсе единицы.

Донбасс — очень советизированный регион, где население ностальгирует по советскому прошлому и чтит День Победы. Новая российская мода на бессмертные полки сразу же просочилась в Донбасс из РФ. Но, к сожалению, уважение к памяти предков чаще всего ограничивается одной прогулкой с фотографиями на 9 мая.

Вот так, например, в 2012 году выглядело старое кладбище поселка шахты Лесная в Торезе. Старое по местным меркам. Закрыли его на самом деле в 1950-х годах. То есть могилы там 60-70 летней давности. Причем, много могил как раз 1940-х. Хоронили здесь тех, кто умирал от ран, голода и болезней в суровое послевоенное время. Сегодня большинство могил уже и не найти. За кладбищем давно никто не ухаживает, все заросло лесом, оградки украли.

 

А это "Бессмертный полк" в том же городе.

 

И такая картина почти на всем постсоветском пространстве. Чем больше в регионе любят СССР и чтят память дедов на публику — тем грязнее там на кладбищах, тем больше заброшенных могил, которые никому не нужны.

Вот сообщение из группы "Типичное Енакиево". Там и относительно новые кладбища постепенно превращаются в мусорную свалку.

 

Проблема эта не новая. Вот заметка под названием "Мертвые сраму не имут" которая вышла в газете "Енакиевский рабочий" еще в 2002 году.

А как в Енакиево с "бессмертным полком"? Тут все в порядке. Устроить показуху один день в году по разнарядке сверху — это же не за могилами ухаживать.

 

Такая ситуация не только на кладбищах. Братские могилы советских воинов тоже часто в запущенном состоянии. Вот "освобожденный от фашистов" город Лутугино (пос. Челюскинец), который находится под контролем ЛНР.

Ладно, может это только на Донбассе живут такие неблагодарные потомки? Да нет, в России, где погибших дедов чтят еще более неистово, можно найти сотни подобных фотографий с заброшенных кладбищ. Вот навскидку эпичный репортаж из города Сергиев Посад в Подмосковье. Тут брошенные могилы прямо рядом с многоэтажками. То есть, не какой-то далекий погост в умершем селе, а прямо в городской черте никому не нужные захоронения.

 

Захоронения тоже 40-х и 50-х, как раз послевоенные.

 

А вот для сравнения фото из города Ровно на Западной Украине — это там где бандеровцы, и где шествия "Бессмертного полка" не проводятся. Гулял по городу и увидел старое кладбище возле церкви. Зашел посмотреть — вокруг относительная чистота, хотя многим могилам больше ста лет. Видно, что за кладбищем следят, чистят дорожки, иначе оно бы давно заросло чащей, как в Торезе.

 

 

Конечно, кто-то может возразить, что уход за могилами своих предков — дело индивидуальное. С одной стороны это так. А с другой — как правило, все городские кладбища находятся на балансе коммунальных предприятий. И задача чиновников — поддерживать их в порядке. Не красить каждую оградку, но хотя бы убирать мусор, чистить дорожки, не давать кладбищу зарастать кустами и превращаться в свалку.

Но чиновникам гораздо больше нравится выгонять бюджетников на марш с портретами мертвых стариков, чем в реальности содержать в чистоте их могилы. Вот для сравнения — фотографии еще одного кладбища из города Антрацит Луганской области. Это кладбище немецких военнопленных. Правда, фото старое — сделано было еще до войны. Возможно с приходом ЛНР там что-то изменилось, но в 2012 году кладбище проигравших войну фашистов выглядело так. Оно содержится в чистоте за деньги немецких налогоплательщиков.

 

А это кладбище победителей в Луганске.

 

Там, конечно же, тоже любят "Бессмертный полк".

Денис Казанский, журналист для Deniskazansky

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День победы 9 мая бессмертный полк Денис Казанский
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