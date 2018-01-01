Буш-младший рассказал о своем отношении к Путину, назвав его "умным тактиком"

Экс-лидер заявил, что к российскому президенту нужен особый подход.

Джордж Буш-младший заявил, что с Путиным необходимо общаться, но осторожно УНИАН

Бывший президент США Джордж Буш-младший призвал Вашингтон быть бдительными во взаимоотношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

"Проблема в том, что весь его подход по многим проблема заключается в том, что "Я должен выиграть, а США должны проиграть". Я не удивлен, он очень агрессивный человек, который хочет восстановить советское влияние, хотя Советский Союз больше не существует", - сказал он в интервью Fox Business.

По словам Буша-младшего, Путина можно назвать "умным тактиком", однако в общении с ним необходимо демонстрировать силу воли.

"Я всегда считал, что для США очень важно иметь дело с Путиным. Не воинственное, а волевое", - подытожил он.

Напомним, Буш-младший заявил, что в США политика кажется более уязвимой к конспирологическим теориям и явным выдумкам. Он выразил мнение, что в государстве "усилилась нетерпимость".