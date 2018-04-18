Умерла жена бывшего президента США

Во вторник, 17 апреля, в США в возрасте 92 лет умерла жена бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего, мать экс-лидера Штатов Джорджа Буша-младшего Барбара.

Женщина скончалась в своем доме в Хьюстоне, сообщает The Hill со ссылкой на представителя семьи.

У бывшей первой леди страны довольно давно начались проблемы со здоровьем, на днях она отказалась от врачебной помощи, заявив, что хочет провести последние дни с семьей, пишет Русская служба ВВС.

Барбара Буш родилась 8 июня 1925 года в американском Нью-Йорке, с мужем они воспитали шестерых детей. В начале марта 2009-го женщина перенесла операцию на сердце по протезированию клапана аорты. В начале января 2014 года попала в больницу в Хьюстоне с признаками пневмонии на ранней стадии.