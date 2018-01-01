"Челюсть сломаю, с*ка, мразь". На дебатах кандидатов в президенты РФ "вспыхнула" потасовка: видео

На финальных дебатах перед воскресными выборами президента России зафиксировали очередной случай "высокой политической культуры".

В России в прямом эфире телеканала "Россия 1" прошли последние дебаты кандидатов в президенты РФ, которые состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин покинул телестудию после того, как его соперник от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин привел на эфир некую Лидию Филькину. Она публично заявила, что Грудинин, руководя "Совхозом имени Ленина", пообещал ее семье бесплатное жилье, дал его, но потом отобрал. Кандидата от КПРФ заменил в студии журналист Максим Шевченко - его доверенное лицо. Ведущий дебатов Владимир Соловьев попросил Сурайкина уйти. Однако кандидат перед уходом попытался устроить драку с Шевченко.



Журналист назвал политика "бандеровским провокатором".

"Я тебе челюсть, сука, сломаю! Мразь! Наемная мразь!" – закричал в ответ кандидат от "Коммунистом России", которого оттащили сотрудники телеканала "Россия 1".

Напомним, ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак расплакалась на теледебатах в прямом эфире.



