Экс-депутат Госдумы сравнил Кремль с Северной Кореей: договориться с ним — неразрешимая задача

В КНДР все проще, политические позиции поставлены в некотором соответствии с мешками риса, пишет Боровой.

Владимир Путин kremlin.ru

Договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным — это то же самое, что договариваться с Северной Кореей.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой в материале на "Обозревателе".

"Хотя там (в КНДР, — ред.) все проще, политические позиции поставлены в некотором соответствии с мешками риса.

Тактика у Кремля принципиально та же, что и у Северной Кореи. Только тут не мешки с рисом, а амбиции кремлевского окружения Путина, да и самого Путина по сохранению власти в России", — пишет он.

Боровой подчеркнул, что задачей новоизбранного президента США Дональда Трампа является попытка выйти на какой-то нормальный уровень переговоров с Кремлем и Путиным.

"И то, что он (Трамп, — ред.) сегодня транслирует — это начальные неконфликтные позиции и правильный подход к началу переговоров не с конфликта и взаимных обвинений. А с нулевых позиций. Мол, давайте обсудим.

Трамп, безусловно, готовит переговоры с Кремлем, ведь никто не заинтересован в вооруженном конфликте и все хотят договориться с Путиным. Это сложно будет сделать, ведь Путин посягает все-таки на основы демократического устройства США. И договориться с ним — это почти неразрешимая задача", — добавил российский оппозиционер.

Напомним, ранее политический аналитик объяснил, почему Россия склоняется перед силой США и НАТО.