"Это бомба". Трамп прокомментировал публикацию переписки агентов ФБР

Президент США написал эмоциональное сообщение в своем Twitter.

Трамп прокомментировал публикацию переписки агентов ФБР Reuters

Опубликованная переписка агентов ФБР Питера Страка и Лизы Пейдж является "бомбой", написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Новые сообщения ФБР — это бомба!" — говорится в сообщении Трампа.

Так он отреагировал на информацию о том, что Барак Обама хотел подробно ознакомиться с ходом расследования ФБР дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты.

NEW FBI TEXTS ARE BOMBSHELLS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2018

Ранее в среду телеканал Fox News, ознакомившийся с очередной частью переписки между сотрудниками ФБР Лизой Пейдж и Питером Страком, сообщил, что экс-президент США Барак Обама хотел получать подробную информацию о деталях расследования дела об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личной электронной почты в служебных целях в период службы в 2009-2013 годах.

В сентябре 2016 года Пейдж отправила Страку, с которым состояла, помимо прочего, в романтических отношениях, сообщение: "Президент хочет знать об этом все". Пейдж готовила для бывшего главы ФБР Джеймса Коми тезисы для обсуждения с Обамой. Что именно о расследовании хотел знать Обама, не уточняется. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

Пейдж, и Страк участвовали в расследовании предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года под руководством Роберта Мюллера, однако позднее были отстранены от этой работы.

Напомним, ранее Трамп одобрил обнародование секретного документа, который содержит доказательства злоупотреблений ФБР и Министерства юстиции США во время проведения расследования о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию.