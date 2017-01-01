Евровидение-2018: Украине жребий определил принципиальных соперников

Во время жеребьевки определили какие страны будут представлены в первом полуфинале конкурса, а какие – во втором.

29 января в мэрии Лиссабона, Португалия прошла жеребьевка стран-участниц Евровидения 2018. Украина будет представлена о втором полуфинале песенного конкурса.

Во втором полуфинале 10 мая вместе с Украиной будут выступать еще 17 исполнителей - представители России, Молдовы, Грузии, Польши и других стран, сообщает Eurovision Ukraine.

В первом полуфинале, который состоится 8 мая, выступят представители 19 стран - Беларуси, Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции, Македонии.

В этом году на Евровидении-2018 нечетное количество стран-участниц, поэтому в первом полуфинале зрители увидят 19 конкурсантов, а во втором – 18.

Не изменяют традициям организаторы конкурса и в этом году: порядок выступлений участников будут определять продюсеры шоу.

Напомним, в финал пройдут по 10 стран с каждого полуфинала. Вместе со странами Большой пятерки (Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия), и страной-хозяйкой конкурса Португалией которые проходят в следующий этап автоматически, за победу в финале Евровидения 2018 будут соревноваться 26 участников.

Ранее стало известно, кто претендует на право представлять Украину на Евровидении-2018.