Генерал США рассказал подробности уничтожения российских наемников в Сирии

В Сирии коалиция будет сохранять присутствие своей авиации, чтобы не допустить возрождение ИГИЛ.

Российские наемники в Сирии

В Сирии силы коалиции несколько часов с применением артиллерии и авиации отражали нападение на позиции Сирийских демократических сил, заявил генерал-лейтенант Джеффри Харриган, командующий операциями ВС США в Сирии.

"Вечером 7 февраля коалиция действовала в порядке самообороны, на месте где коалиционные советники присутствовали для поддержки СДС в обороне от вражеских сил, которые начали неспровоцированное скоординированное нападение через реку Евфрат на установившиеся позиции СДС", — рассказал генерал.

По его словам, коалиция будет сохранять присутствие своей авиации, чтобы не допустить возрождение ИГИЛ.

"Вражеские силы начали атаку артиллерийскими и танковыми обстрелами позиции СДС, а затем пешее боевое подразделение размером с батальон пыталось наступать на силы партнеров под прикрытием поддерживающего огня артиллерии, танков и ракетных комплексов и минометов", — рассказал Харриган.

Он также подчеркнул, что силы коалиции связывались с российской стороной по специальной линии для предотвращений конфликтов, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции СДС. После этого командование приняло решение нанести удары для уничтожения сил противника.

Харриган рассказал, что более трех часов удары наносила как артиллерия, так и авиация, включая F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, и AH-64 Apache, которые использовали несколько высокоточных орудий и провели налеты на наступающие силы врага, остановив их и уничтожив множество танков и артиллерии.

"После того как силы противника развернулись на запад и отступили, мы прекратили огонь", — сказал Харриган.

При этом он добавил, что несмотря на то, что атака была неспровоцированной, она не была неожиданной. Коалиция наблюдала медленное наращивание живой силы и оборудования в течении недели.

"Как я уже говорил на протяжении почти двух лет командования воздушными силами коалиции, мы сосредоточены на единственном враге: ИГИЛ. Мы не ищем боя с кем-либо еще, но как сказал на прошлой неделе министр Маттис (Джеймс): "Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый длинный и худший день", — заявил генерал.

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Кроме того, ранее были опубликованы кадры авиаудара США по силам Асада и наемникам "Вагнера" в Сирии.