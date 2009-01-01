Гибель топ-менеджера "Роскосмоса" в СИЗО: следствие рассматривает разные версии

Судмедэксперты определят, что именно стало причиной смерти Евдокимова.

Полицейские и Владимир Евдокимов Скриншот видео с youtube.com

Представитель главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что следствие рассматривает различные версии гибели в СИЗО исполнительного директорапо контролю за качеством и надежностью Владимира Евдокимова.

Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, судмедэксперты определят, что именно — убийство либо самоубийство — стало причиной кончины топ-менеджера.

"Вывод об обстоятельствах смерти Евдокимова будет сделан после анализа всех собранных по делу доказательств, в том числе после получения результатов судебно-медицинской экспертизы", — отметила Иванова.

Напомним, 18 марта в камере московского СИЗО №5 нашли тело Владимира Евдокимова с тремя колото-резаными ранениями: двумя — в области сердца, одним — в области шеи. Было начато уголовное производство по статье "убийство".

В декабре 2016 года Басманный суд Москвы взял Евдокимова под стражу, его обвиняли в хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 млн рублей. Позже чиновнику и его возможному сообщнику — экс-директору ЗАО "Научно-технический центр" Александру Золину — продлили меру пресечения до 30 апреля 2017-го.

Напомним, в конце декабря 2016 года в центре Москвы в машине нашли мертвым Олега Еровинкина — руководителя аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина. Узнать больше об инциденте можно здесь.