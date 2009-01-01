Ходорковский призвал Трампа поговорить с Путиным о передачи власти в России

Путин хотел бы использовать международные договоренности для сохранения его "достижений" в Европе.

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский в статье для Wall Street Journal призвал президента США Дональда Трампа поговорить с президентом России Владимиром Путиным о "плавной передачи власти".

Об этом передает "Голос Америки".

"У Трампа есть возможность начать деловой диалог с Путиным, который был бы посвящен не важным темам из новостных заголовков, но гораздо более важной проблеме — как избежать ненужных конфликтов внутри и вне России, обеспечив плавную передачу власти", — отметил он.

По его мнению, Путин хотел бы использовать международные договоренности для сохранения его "достижений" в Европе. В частности, речь идет о захвате украинского Крыма, нейтрального статуса Украины и стран, которых президент РФ считает "частью законной сферы влияния России".

Михаил Ходорковский Reuters

Ходорковский добавил, что "стремление к таким уступкам может мотивировать Путина к обсуждению вопроса о его уходе, пока у власти находится Трамп. Это, в свою очередь, может избавить от необходимости решать другие проблемы".

По его мнению, отказ Трампа критиковать Кремль "поверг в ужас многих сторонников жесткой политики в отношении России на Западе".

Однако он считает, что Трамп мог избрать "более эффективный подход".

"Случайно или намеренно он оставил дверь открытой для изящного ухода Путина. От этого бы выиграли все", — резюмировал политик.

Ходорковский был осужден в 2005 году по делу о хищениях и уклонении от налогов компанией ЮКОС, которую он возглавлял, а позже — и по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Ходорковский был освобожден и улетел в Германию.

Сейчас предприниматель живет за границей, он занялся общественной деятельностью и возобновил работу просветительского проекта "Открытая Россия".

7 февраля Ходорковский заявил, что Путин себя исчерпал, режим президента РФ Владимира Путина разрушит себя сам, и усилия в этом направлении контрпродуктивны.

Напомним, ранее Ходорковский заявил, что Путин себя исчерпал, в российском обществе нарастают конфликты.