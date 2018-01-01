КНДР согласна на переговоры с США без предварительных условий

В КНДР заверили, что готовы как к диалогу с США, так и к военному противостоянию.
Об этом заявили в МИД КНДР, пишет РБК-Украина.
"Переговоры должны отвечать взаимным интересам, должны вестись на равных основаниях и без предварительных условий", — считают в Пхеньяне.
В МИД КНДР заверили, что готовы как к диалогу с США, так и к военному противостоянию.
"Мы никогда не находились в противостоянии с Соединенными Штатами в течение последних десятилетий переговоров на высшем уровне, и этого не произойдет в будущем", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи.
Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что США готовы начать переговоры с Пхеньяном в любое время и без предварительных условий.