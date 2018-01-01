КНДР заявила о недовольстве позицией США после переговоров с Помпео

Решимость Северной Кореи провести денуклеаризацию может пошатнуться, заявили в ЦТАК.
Как сообщает Reuters, государственное Центральное телеграфное агентство Кореи, ссылаясь на неназванного представителя МИД Северной Кореи, заявила о "крайне тревожном" результате переговоров с делегацией во главе с государственным секретарем США Майком Помпео.
КНДР недовольна американским требованием о быстрой, прозрачной и односторонней денуклеаризации; ЦТАК высказало позицию государства, которая заключается в том, что "самым быстрым путем" для достижения безъядерного статуса Корейского полуострова, по мнению КНДР, должен стать поэтапный подход, когда обе стороны предпринимают шаги одновременно.
Критика в адрес делегации США со стороны Северной Кореи последовала на фоне того, что Помпео заявил, что с представителями КНДР достигнуты договоренности почти по всем ключевым вопросам; больше всего времени, по словам госсекретаря США, он уделил обсуждению графика денуклеаризации и декларирования ядерных и ракетных объектов КНДР.
"Я думаю, что мы достигли прогресса во всех элементах наших дискуссий", - сказал Помпео журналистам по итогам двухдневных переговоров в Пхеньяне.
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Напомним, что ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын попросил у лидера КНР Си Цзиньпина помочь в снятии санкций, введенных с его страны.
Также известно, что глава КНР ответил Ким Чен Ыну − он приложит "максимальные усилия" в этом вопросе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что севекорейский лидер передал Путину личное послание.
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