Северная Корея проводит модернизацию своего ядерного центра - фото со спутника

На территории Северной Кореи в ядерном центре в Йонбене вместо, казалось бы, логичных работ по демонтажу ведутся инфраструктурные работы, о чем свидетельствуют сделанные 21 июня спутниковые снимки, сообщает мониторинговая группа 38 North со ссылкой на данные Института США и КНДР при американском университете Джонса Хопкинса.

Сообщается, что судя по спутниковым снимкам, внесены изменения в систему охлаждения реактора для производства плутония 5 МВт, однако из-за достаточно низкого расхода охлаждающей воды на данный момент сложно определить состояние реактора - работает он, или стоит.

При этом также неизвестно, работает ли находящаяся на территории объекта радиохимическая лаборатория, которая используется для отделения плутония от отработанных топливных стержней. Связанная с ней тепловая электростанция, вероятно, продолжает работать.

Также недавно возле градирни (охладительной башни - ред.) было построено небольшое промышленное здание неизвестного назначения.

В мониторинговой группе отметили, что строительные работы на спецобъекте в Йонбене не должны рассматриваться как имеющие какое-то отношение к обязательствам Северной Кореи по денуклеаризации. Сотрудники ядерного центра продолжат работать в обычном режиме до особых указаний Пхеньяна.

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Напомним, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР.

По итогам встречи Трампа и Ким подписали совместный документ. Лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.