КНДР заявила о недовольстве позицией США после переговоров с Помпео

В КНДР выразили недовольство требованием США об односторонней денуклеаризации, намекнув, что их твердая решимость выполнить договоренности Сингапура на этом фоне может серьезно пошатнуться.

Как сообщает Reuters, государственное Центральное телеграфное агентство Кореи, ссылаясь на неназванного представителя МИД Северной Кореи, заявила о "крайне тревожном" результате переговоров с делегацией во главе с государственным секретарем США Майком Помпео.

КНДР недовольна американским требованием о быстрой, прозрачной и односторонней денуклеаризации; ЦТАК высказало позицию государства, которая заключается в том, что "самым быстрым путем" для достижения безъядерного статуса Корейского полуострова, по мнению КНДР, должен стать поэтапный подход, когда обе стороны предпринимают шаги одновременно.

Критика в адрес делегации США со стороны Северной Кореи последовала на фоне того, что Помпео заявил, что с представителями КНДР достигнуты договоренности почти по всем ключевым вопросам; больше всего времени, по словам госсекретаря США, он уделил обсуждению графика денуклеаризации и декларирования ядерных и ракетных объектов КНДР.

"Я думаю, что мы достигли прогресса во всех элементах наших дискуссий", - сказал Помпео журналистам по итогам двухдневных переговоров в Пхеньяне.

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Напомним, что ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын попросил у лидера КНР Си Цзиньпина помочь в снятии санкций, введенных с его страны.

Также известно, что глава КНР ответил Ким Чен Ыну − он приложит "максимальные усилия" в этом вопросе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что севекорейский лидер передал Путину личное послание.