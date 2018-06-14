Ким Чен Ын передал Путину личное послание

Глава КНДР Ким Чен Ын передал личное послание президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает ТАСС, конверт с письмом Владимиру Путину вручил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.



Во время встречи с представителем КНДР Путин подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.



"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом", - сказал он на встрече с главой северокорейского парламента.



Президент отметил, что посетить Россию Ким Чен Ын мог бы в сентябре в рамках Восточного экономического форума, который проводится во Владивостоке, или "вне привязки к каким-либо международным событиям".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Крым является российским, так как все его жители говорят по-русски.

Как пишет BuzzFeed, Трамп также поинтересовался у лидеров G7, почему они находятся на стороне Украины, ведь "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире". Издание уточняет, что из заявления неясно, было ли оно сделано в шутку или же эти слова являются признаком резкого отклонения от нынешнего внешнеполитического курса Штатов.