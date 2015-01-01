Крушение поезда в Индии: жертвы и много пострадавших, фото с места трагедии

Инцидент случился прошлой ночью, восемь человек находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщает телеканал NDTV, пишет ТАСС.
В то же время агентство уточнило, что инцидент случился в 02:20, состояние восьми пострадавших медики оценивают как критическое.
"Катастрофа произошла, когда поезд проезжал по мосту через высохший канал, два вагона упали в его русло. Причины катастрофы выясняются. На месте происшествия работают спасатели", — отметили журналисты.
Напомним, в начале ноября в Пакистане столкнулись два пассажирских поезда, тогда погибли, по меньшей мере, 17 человек, десятки — пострадали. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Фото: @ANINewsUP