Лидер Каталонии подписал "декларацию о независимости"

Правительство Испании не признает эту декларацию, а также отклонило призывы Пучдемона к переговорам.

Reuters

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон и другие региональные члены правительства подписали документ, которым провозглашается независимость региона от Испании.

"Каталония восстанавливает сегодня свой полный суверенитет", — говорится в документе под названием "заявление представителей Каталонии", сообщает агентство Reuters.

"Мы призываем все государства и международные организации признать каталанскую республику независимым и суверенным государством", — говорится в сообщении.

Ранее 10 октября Пучдемон призвал парламент отложить объявление независимости ради диалога с испанскими властями.

Как отмечает La Vanguardia, документ имеет скорее символическое значение, чем юридическое; голосования за декларацию в парламенте Каталонии не было. Подписали документ депутаты, входящие в правящую коалицию, пишет Медуза.

В документе говорится, что Каталония "открыта к переговорам с Испанией, без предварительных условий, для создания системы взаимодействия ради пользы обеих сторон".

В декларации утверждается также, что Каталония обязуется "уважать международные обязательства, которые распространяются на ее территорию, и останется в международных договорах, в которых участвует Испания".

Reuters

В свою очередь правительство Испании не признает эту декларацию, а также отклонило призывы Пучдемона к переговорам, сообщает ВВС.

Заместитель премьер-министра Испании назвал Пучдемона "тем, кто не знает, где он, куда он направляется".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой собирается провести чрезвычайное заседание кабинета министров для обсуждения следующих шагов правительства.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз.

90% 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, которая пыталась не допустить проведения голосования. В результате столкновений 33 полицейских получили травмы.

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