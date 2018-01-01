Лукашенко обвинил Россию в намерениях "приватизировать победу": видео

Белорусский лидер заявил, что свой вклад в свержение фашизма внесли представители многих народов.

Лукашенко считает, что Россия присваивает себе победу УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что Россия демонстрирует желание присвоить лишь своей стране победу над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне.

"Приватизации быть не должно", - цитирует Белта главу государства во время торжественных мероприятий на территории Брестской крепости.

По его словам, весомый вклад в победу над фашизмом внесли все народы Советского Союза, поскольку у представителей многих национальностей были тысячи погибших.

"Появляется всё больше информации именно на эту тему. Кому-то неймётся, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен", — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что Брестская крепость — общая святыня для многих народов, а в России распространяется информация о победе в одиночку.

Напомним, ранее Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе.

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