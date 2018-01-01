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Лукашенко обвинил Россию в намерениях "приватизировать победу": видео

Сегодня, 02:38

Белорусский лидер заявил, что свой вклад в свержение фашизма внесли представители многих народов.

Лукашенко
Лукашенко считает, что Россия присваивает себе победу УНИАН
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия демонстрирует желание присвоить лишь своей стране победу над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне.

"Приватизации быть не должно", - цитирует Белта главу государства во время торжественных мероприятий на территории Брестской крепости.

По его словам, весомый вклад в победу над фашизмом внесли все народы Советского Союза, поскольку у представителей многих национальностей были тысячи погибших.

"Появляется всё больше информации именно на эту тему. Кому-то неймётся, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен", — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что Брестская крепость — общая святыня для многих народов, а в России распространяется информация о победе в одиночку.

Напомним, ранее Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе.

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Теги:  
Александр Лукашенко, победа, война, Россия, приватизация
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