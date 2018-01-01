"Люди боятся": ждут ли Россию майданы

Журналист напомнил, что в истории России в ХХ веке было две революции.

Отвечая на вопрос, почему россияне в основном не рассматривают акции протеста как инструмент влияния на власть, Радзиховский пояснил: "Во-первых, они боятся, естественно. А, во-вторых, нет организаторов. Протесты ведь не появляются просто так, с неба не падают. Люди не могут просто списать друг с другом по интернету. По крайней мере, в России не могут".

По его словам, в России "попросту нет оппозиционных партий, в России нет и политической элиты — в России есть чиновники, а, кроме чиновников, ворчуны, шептуны, болтуны, обломовы, маниловы, бессильная и политически никчемная российская интеллигенция, которая умеет ругать власть на кухнях (или на интернет-кухнях), а больше ничего не умеет. Не помню, кто сказал, "Россия — страна казенная". В ней импульс должен идти сверху".

Журналист напомнил, что в истории России в ХХ веке было две революции. Одну устроил лично Горбачев. Он долго и упорно раскачивал лодку, долго и упорно ездил по регионам и говорил: "Нужно перестраиваться. Почему вы не перестраиваетесь? Почему вы медленно перестраиваетесь?" И, в конце концов, благодаря его усилиям удалось "раскачать лодку" и создать антигорбачевскую оппозицию. Это хронологически была революция №2.

А революция №1 — это 1917 год. "Тогда никто "лодку не раскачивал", но была война, исключительные обстоятельства, сотни тысяч людей гибли, в Петрограде был голод, хлеба не было в феврале 1917 года, люди стояли часами, чтобы получить батон хлеба. А одновременно в Думе с трибуны рассказывали, что царица — немецкая шпионка, а Россией управляет неграмотный любовник царицы, пьяный мужик Распутин. Конечно же, прямо так не говорили, но простой народ слухи, которые доходили из Думы, принимал именно так. То есть власть была максимально дискредитирована. При это власть была абсолютно пассивна. Николая вообще в Петрограде не было. Народ жил очень-очень плохо. А солдаты не хотели на фронт", – отметил он.

"В таких исключительных обстоятельствах начались стихийные волнения, которым власть ничего не могла противопоставить, потому что власть полностью морально умерла — у нее не было сил бороться за свое существование. Это была февральская революция. А октябрьскую революцию организовала партия во главе с выдающимся по своим волевым и интеллектуальным качествам лидером. Ни такой партии, ни такого лидера сейчас в России и близко нет", – резюмировал Радзиховский.

Ранее Радзиховский рассказал, как изменятся отношения России и Украины после ухода Путина. Крым РФ "никогда не отдаст", полагает он.

Также журналист пояснил, как российские интеллигенты относятся к Украине. По мнению журналиста, отношение к Украине среди интеллигентной прослойки населения РФ в достаточной степени неоднородно.

Кроме того, Радзиховский считает, что Путин хотел бы "слить" чертов Донбасс, но сохранив лицо и подав это как победу. "Со временем Россия перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую, которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО", — отметил российских журналист.