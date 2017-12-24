Люди оказались в ловушке. На Филиппинах из-за пожара в ТЦ погибли десятки человек

Возгорание произошло в городе Давао, возможно, есть не менее 25 жертв.

На Филиппинах произошел пожар в ТЦ Reuters

В субботу, 23 декабря, в городе Давао на Филиппинах в одном из торговых центров произошел пожар , могли погибнуть по меньшей мере 37 человек.

Пожарные продолжали борьбу с огнем спустя 16 часов после возгорания, пишет "Синьхуа" со ссылкой на данные властей.

Десятки людей оказались запертыми в здании, не менее 25 — умерли, сообщило Minda News.

"По мнению экспертов, в этой ситуации трудно поверить, что кто-то мог выжить. Шанс выжить — нулевой", — сказал журналистам председатель Конференции католических епископов Филиппин архиепископ Ромуло Вальс со ссылкой на слова президента Родриго Дутерте у ресторана, где глава государства встречался с родственниками пропавших рабочих.

Ранее стало известно, что на Филиппинах из-за схода селя и наводнения погибли около 90 человек, несколько десятков людей пропали без вести. Узнать больше о случившемся можно здесь.