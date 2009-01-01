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Маккейн предупредил Трампа: нельзя доверять полковнику КГБ

Сегодня, 12:14

Нет никакой "Америки прежде всего, заявил сенатор США.

Джон Маккейн
Джон Маккейн Reuters
Доверие Дональда Трампа к словам Владимира Путина о невмешательстве РФ в американские выборы угрожает нацбезопасности страны.

Об этом заявил сенатор США Джон Маккейн, сообщает официальный сайт американского политика.

"Нет никакой "Америки прежде всего", когда доверяешь словам полковника КГБ, а не ЦРУ", — говорится в заявлении.

"Владимир Путин не занимается интересами Америки. Верить в обратное - это не просто наивно, это ставит под угрозу нашу национальную безопасность", — убежден Маккейн.

Напомним, ранее Трамп заявил, что ведущееся в США расследование о вмешательстве Москвы в выборы препятствует улучшению отношений между странами.

Теги:  
Трамп, Путин, Маккейн, США, Россия
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