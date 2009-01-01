Маккейн предупредил Трампа: нельзя доверять полковнику КГБ

Нет никакой "Америки прежде всего, заявил сенатор США.
Об этом заявил сенатор США Джон Маккейн, сообщает официальный сайт американского политика.
"Нет никакой "Америки прежде всего", когда доверяешь словам полковника КГБ, а не ЦРУ", — говорится в заявлении.
"Владимир Путин не занимается интересами Америки. Верить в обратное - это не просто наивно, это ставит под угрозу нашу национальную безопасность", — убежден Маккейн.
Напомним, ранее Трамп заявил, что ведущееся в США расследование о вмешательстве Москвы в выборы препятствует улучшению отношений между странами.