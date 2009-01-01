Между ЕС и США при Трампе есть серьезные разногласия — Меркель

Европе нужно взять свою судьбу в собственные руки, считает канцлер ФРГ.

Ангела Меркель Reuters

Канцлер Германиизаявила, что между Евросоюзом и США при президентеесть серьезные разногласия.

Об этом она рассказала в немецком Мюнхене после саммита "Большой семерки" (G7 — Штаты, Британия, Канада, Франция, Италия, ФРГ, Япония), пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В то же время чиновник подчеркнула, что Европе нужно взять свою судьбу в собственные руки.

"Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, миновали. В последние дни я четко это поняла", — отметила канцлер.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 все страны-участники, кроме США, в заключительной декларации мероприятия подчеркнули важность воплощения в жизнь Парижского климатического соглашения.