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Между ЕС и США при Трампе есть серьезные разногласия — Меркель

Сегодня, 07:42

Европе нужно взять свою судьбу в собственные руки, считает канцлер ФРГ.

Меркель
Ангела Меркель Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что между Евросоюзом и США при президенте Дональде Трампе есть серьезные разногласия.

Об этом она рассказала в немецком Мюнхене после саммита "Большой семерки" (G7 — Штаты, Британия, Канада, Франция, Италия, ФРГ, Япония), пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

В то же время чиновник подчеркнула, что Европе нужно взять свою судьбу в собственные руки.

"Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, миновали. В последние дни я четко это поняла", — отметила канцлер.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 все страны-участники, кроме США, в заключительной декларации мероприятия подчеркнули важность воплощения в жизнь Парижского климатического соглашения.

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Меркель, США, Германия, Трамп, Большая семерка, G7
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