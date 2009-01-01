Международные аналитики назвали крупнейших экспортеров оружия в мире

Россия и США продают больше половины оружия в мире.

В период с 2012 по 2016 годы совместная доля США и Россия в мировом экспорте оружия составила 56%. На долю США приходится 33%, а на долю России — 23% мирового экспорта оружия и военной техники. Третье место среди крупнейших экспортеров занимает, как и ранее, Китай (6,2 % в доле мирового экспорта), за ним следует Франция (6 %) и завершает пятерку Германия (5,6 %).

Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира, основываясь на публикации данных о поставках основных видов вооружений и военного оборудования, пишет ZN.UA.

Главными "клиентами" США аналитики назвали Саудовскую Аравию (13 % экспорта из США), Объединенные Арабские Эмираты (8,7 %) и Турцию (6,3 %). В целом за прошедшие пять лет США поставили свое вооружение по меньшей мере в 100 государств и экспортные поставки из США за прошедшие пять лет выросли по сравнению с предыдущим периодом на 21 %.

Главными покупателями оружия России за последние пять лет стали Индия (38 % российского экспорта), Вьетнам (11%) и Китай (11 %). В целом в период с 2012 по 2016 годы Россия поставила свое вооружение 50 странам.

Крупнейшими регионами-получателями вооружения за прошедшие пять лет стали государства Азии и Океании (43 % мирового импорта). На втором месте страны Ближнего Востока (29 % в мировом глобальном импорте), Европа (11 %), страны Южной и Северной Америки (8,6 %) и Африка (8,1 %).

Пятерку крупнейших импортеров вооружений возглавила Индия (13 % в мировом импорте), на втором месте Саудовская Аравия (8,2 %), далее в списке Объединенные Арабские Эмираты (4,6 %), Китай (4,5 %) и Алжир (3,7 %). Их доля в общем мировом импорте составила 34 %.

По итогам 2010 – 2015 года Украина входит в десятку крупнейших поставщиков оружия в мире.