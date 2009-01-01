Модель продала свою девственность на аукционе за рекордную сумму

Цена девственности 19-летней девушки составила 2,5 миллиона евро.

Жизель продала свою девственность на аукционе pexels.com

Занимающаяся модельным бизнесом девушка, которая называет себя Жизель, решила продать свою девственность на немецком сайте Cinderella Escorts, чтобы заработать на обучение в университете.

Цена девственности 19-летней девушки составила 2,5 миллиона евро, пишет The Independent.

Немецкий сервис должен помочь по перечислению денег в университет, а также предоставить безопасность во время первой ночи девушки с партнером. На этот раз такую рекордную сумму решил заплатить бизнесмен из Абу-Даби.

Модель убеждена, что не сделала ничего плохого, когда продала девственность, а наоборот, очень удивлена тому, что многие люди негативно отреагировали на это.

"Если я хочу провести первую ночь с мужчиной, которого не люблю — это только мое решение", — добавила она.

фото: The Independent

На свою первую встречу Жизель отправится в сопровождении охранника. Как известно, сайт Cinderella Escorts работает в режиме аукциона женской девственности.