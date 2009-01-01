Модель продала свою девственность на аукционе за рекордную сумму

Цена девственности 19-летней девушки составила 2,5 миллиона евро.
Цена девственности 19-летней девушки составила 2,5 миллиона евро, пишет The Independent.
Немецкий сервис должен помочь по перечислению денег в университет, а также предоставить безопасность во время первой ночи девушки с партнером. На этот раз такую рекордную сумму решил заплатить бизнесмен из Абу-Даби.
Модель убеждена, что не сделала ничего плохого, когда продала девственность, а наоборот, очень удивлена тому, что многие люди негативно отреагировали на это.
"Если я хочу провести первую ночь с мужчиной, которого не люблю — это только мое решение", — добавила она.
На свою первую встречу Жизель отправится в сопровождении охранника. Как известно, сайт Cinderella Escorts работает в режиме аукциона женской девственности.