Мощный ураган в Москве. Есть погибшие и пострадавшие, заблокирован выезд из резиденции Медведева

Четверо погибших стали жертвами падения больших деревьев при порывах ветра.

Мощный ураган в Москве Александр Панченко/Instagram

В понедельник, 29 мая, в Москве ураган принес масштабные разрушения, в результате есть погибшие.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Ранее собеседники агентства в экстренных службах сообщали о трех погибших — на площади Джавахарлала Неру, на Кировоградской улице и на территории ВВЦ.

Четверо погибших стали жертвами падения больших деревьев при порывах ветра.

В результате сильного урагана, который бушует сегодня в Москве, погибли 7 человек, порядка 70 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Кроме того, шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает корреспондент РИА "Новости".

В результате испортившейся погоды несколько сосен не выдержали напора стихии и рухнули на землю. Одно упавшее дерево перегородило выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.

Таким образом территорию резиденции временно не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты, так как сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия.

Фото: Instagram, "ВКонтакте".

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