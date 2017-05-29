Мощный ураган в Москве. Есть погибшие и пострадавшие, заблокирован выезд из резиденции Медведева

Четверо погибших стали жертвами падения больших деревьев при порывах ветра.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Ранее собеседники агентства в экстренных службах сообщали о трех погибших — на площади Джавахарлала Неру, на Кировоградской улице и на территории ВВЦ.
Четверо погибших стали жертвами падения больших деревьев при порывах ветра.
В результате сильного урагана, который бушует сегодня в Москве, погибли 7 человек, порядка 70 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
Кроме того, шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает корреспондент РИА "Новости".
В результате испортившейся погоды несколько сосен не выдержали напора стихии и рухнули на землю. Одно упавшее дерево перегородило выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.
Таким образом территорию резиденции временно не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты, так как сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия.
Фото: Instagram, "ВКонтакте".
Видео: Куда поехать...