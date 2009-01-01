На Бали из-за угрозы извержения вулкана эвакуированы более 120 тысяч человек

В последний раз вулкан извергался в 1963 году.
По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, к настоящему времени власти эвакуировали примерно 122 500 человек, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Ожидается, что число перемещённых лиц продолжит расти.
Ранее сообщалось о 75 тыс. эвакуированных на Бали из-за вулкана Агунг.
В последний раз вулкан извергался в 1963 году. Тогда число жертв превысило 1 тыс. человек.
Напомним, во время мощного землетрясения в Мексике погибли более 320 человек.