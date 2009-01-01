На Бали из-за угрозы извержения вулкана эвакуированы более 120 тысяч человек

В последний раз вулкан извергался в 1963 году.

Вулкан Агунг на Бали. Reuters

На индонезийском острове Бали количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с возросшей активностью вулкана Агунг, превысило 120 тысяч человек.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, к настоящему времени власти эвакуировали примерно 122 500 человек, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Ожидается, что число перемещённых лиц продолжит расти.

Ранее сообщалось о 75 тыс. эвакуированных на Бали из-за вулкана Агунг.

В последний раз вулкан извергался в 1963 году. Тогда число жертв превысило 1 тыс. человек.

Напомним, во время мощного землетрясения в Мексике погибли более 320 человек.