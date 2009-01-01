На Балтике начались военные учения с участием кораблей трех стран НАТО

В учениях принимают участие подразделения Литвы, Латвии и Германии.

Минный тральщик ВМС Германии wikipedia.org

Балтийском море , в территориальных водах и особой экономической зоне Литвы, начались ежегодные учения соединения военно-морских флотов стран Балтии ("Baltron") "Baltron Squadron Exercise 17/2".

В учениях принимают участие подразделения Литвы, Латвии и Германии, сообщает Министерство обороны, сообщает литовский портал DELFI со ссылкой на агентство BNS.

Отмечается, что латвийские ВМС представляют судно обеспечения "Varonis" и противоминный корабль "Rusins", ВМФ Германии — минный тральщик "Pegnitz".

Литовские военно-морские силы представлены штабным кораблем "Jotvingis", противоминными кораблями "Suduvis" и "Kursis", патрульными катерами "Aukstaitis" и "Selis", поисково-спасательным судном "Sakiai" и портовым катером, а также командой подводных действий Военно-морских сил.

В ходе морской фазы учений с 8 по 11 августа в Балтийском море будут отрабатываться морские навыки: маневрирование кораблей, процедуры связи, артиллерийская перестрелка и защита от нападения надводных целей, поисково-спасательные учения, а также обучение защите от асимметричных угроз. Минные тральщики проведут процедуры поиска мин.

Напомним, ранее сообщалось, что над Балтийским морем польские "Ястребы" перехватили самолет-разведчик РФ.

Фото: Википедия.