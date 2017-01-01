На Кубе похоронили сына Фиделя Кастро

С умершим прощались в здании Кубинской академии наук.

Фиделя Анхеля Кастро Диас-Баларта похоронили в столице Кубы Reuters

В воскресенье, 4 февраля, в столице Кубы Гаване похоронили старшего сына революционера, бывшего главы республики Фиделя Кастро , который был советником по науке Госсовета страны и заместителем президента Кубинской академии наук — Фиделя Анхеля Кастро Диас-Баларта.

Мужчина похоронен на главной аллее кладбища имени Христофора Колумба, в мавзолее кубинской Академии наук из черного мрамора, в понедельник на его могиле лежало много венков, пишет ТАСС со ссылкой на данные корреспондента.

Испанское агентство EFE сообщило, прощание с Кастро-младшим прошло в здании Кубинской академии наук. На похоронах присутствовали близкие родственники и друзья умершего, а также, по некоторым данным, высокопоставленные члены правительства республики.

Ранее стало известно, что на Кубе Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт в возрасте 68 лет покончил с собой. Последние месяцы медики оказывали мужчине помощь в связи с глубокой депрессией. Напомним, Фидель Кастро умер утром 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.