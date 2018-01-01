Неукротимый самец. Модель Playboy рассказала о том, как Трамп занимался сексом с ее подругой.

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1 / 3 Эльке Йенсен и Барбара Мур (Courtesy of Elke Jeinsen)

Стойкое ощущение, что нынешний президент старался не пропускать ни единой юбки,брюк или купальника, возникших в поле ее зрения.

Эльке Йенсен, бывшая модель Playboy в интервью британскому таблоиду Daily Mail рассказала о том, что президент США Дональд Трамп имел роман и занимался сексом с ее лучшей подругой − тоже моделью Барбара Мур.

Йенсен заявила, что лично видела, как Трамп и Мур вступили в интимные отношения летом 1993 года в "Башне Трама". Туда коммерсант пригласил – как бы в гости − обеих девушек. Сначала они были в гостиной, затем перешли в спальню.

"Мы разговаривали, смеялись, пили, сидя на кровати, а затем он начал раздевать Барбару. Они, кажется, даже забыли, что я тоже присутствую. Он очень запал на Барбару", — заявила Эльке.

К слову, в момент, когда Трамп "закрутил" роман с Мур, его тогдашняя невеста Марла Мейплз была беременна их дочерью Тиффани.

Напомним, ранее сообщалось о том, что другая бывшая модель Playboy Карен Макдугалл напишет книгу о сексе с Трампом.

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