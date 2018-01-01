Невестка президента США подала на развод с Трампом-младшим - СМИ

Бумаги на развод поданы в Верховный суд штата Нью-Йорк.
"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями. У нас есть пятеро прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом", – говорится в совместном заявлении супругов.
Как сообщают журналисты Page Six, документы на развод в Верховный суд штата Нью-Йорк подала именно Ванесса Трамп.
Представители Белого дома отказались давать комментарии по поводу развода Дональда Трампа-младшего.
Он и Ванесса вступили в брак в ноябре 2005 года. У бизнесмена и бывшей модели подрастают две дочери и трое сыновей.
Напомним, ранее президент Трамп публично сыронизировал над своей прической.