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Невестка президента США подала на развод с Трампом-младшим - СМИ

Сегодня, 08:48

Бумаги на развод поданы в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Трамп младший с женой
Дональд Трамп–младший с женой Ванессой True Pundit
Коммерсант Дональд Трамп – младший, сын действующего президента США, и его супруга Ваннеса 15 марта объявили о разводе. Соответствующее сообщение опубликовал телеканал CNN.

"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями. У нас есть пятеро прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом", – говорится в совместном заявлении супругов.

Как сообщают журналисты Page Six, документы на развод в Верховный суд штата Нью-Йорк подала именно Ванесса Трамп.

Представители Белого дома отказались давать комментарии по поводу развода Дональда Трампа-младшего.
Он и Ванесса вступили в брак в ноябре 2005 года. У бизнесмена и бывшей модели подрастают две дочери и трое сыновей.

Напомним, ранее президент Трамп публично сыронизировал над своей прической.

 
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