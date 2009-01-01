Новое ДТП в России. В Подмосковье на мокрой трассе перевернулся автобус, погибли шестеро

По словам Петровой, среди пострадавших числятся 16 человек.

ДТП в Подмосковье kolomna-spravka.ru

В пятницу, 6 октября, в Коломенском районе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого погибли шесть человек.

Представитель главка МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что на месте ДТП с автобусом в Коломенском районе обнаружена шестая жертва, сообщает "Интерфакс".

"По вновь поступившим данным, число погибших в ДТП с автобусом выросло до шести человек", — сказала она.

По словам Петровой, среди пострадавших числятся 16 человек, трое из них в реанимации. Детей среди погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что под Владимиром в результате ДТП с участием поезда и автобуса, число жертв увеличилось до 21.

Фото: kolomna-spravka.ru.

Видео: iz.ru.