Новый теракт в Афганистане: стало известно число погибших и пострадавших

Нападение осуществил террорист-шахид ("смертник").

158 получили ранения различной степени тяжести. "Голос Америки"

Согласно обнародованным западными СМИ данным, погибли по меньшей мере 95 людей, а еще 158 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за совершение теракта взяло на себя экстремистское движение "Талибан".

Нападение осуществил террорист-шахид ("смертник"). Сперва он угнал машину скорой помощи и начинил ее взрывчаткой. Затем, в разгар рабочего дня, "смертник" поехал в центр Кабула - в район, где расположены посольства иностранных государств и представительство Европейского союза.

На первом контрольно-пропускном пункте в дипломатическом кварале квартал карета скорой помощи подозрений не вызвала. А вот на втором КПП все произошло ровно наоборот. И тогда террорист принял решение совершать теракт немедленно и нажал на кнопку детонатора.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время предыдущего теракта в Кабуле погибло несколько украинцев, в том числе и две женщины.