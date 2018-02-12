Олигархи начали массовый вывод капиталов в Россию

Движение связывают с ожиданием новых санкций от США.

В ожидании санкций российские миллиардеры переводят средства в Россию.

Такие показатели обеспечило ожидание новых санкций США, которые из-за опасений ареста счетов стали хранить свои средства в России, рассказала на пресс-брифинге глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова, передает РБК.

"Во-первых, это связано с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будет 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте вот куда-нибудь переведем [денежные средства]", - рассказала Тюрикова.

По ее словам, в основном приток средств идет из Швейцарии, Великобритании и Австрии тоже, "но сильно меньше". "Тикеты возвращаются крупные", — заметила Тюрикова, добавив, что приток составил "сотни миллионов долларов".



Вместе с тем опрошенные РБК участники этого рынка не подтвердили выделенную Sberbank Private Banking тенденцию этого года.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал новые санкции против России отметив, что разработка их уже ведется.