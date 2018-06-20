Омбудсмен РФ "отличилась" циничным заявлением: у Сенцова "фактически лечебное голодание"

Украинский режиссер "даже прибавил несколько килограммов", утверждает уполномоченный России по правам человека.

В России у Олега Сенцова "фактически лечебное голодание", сказала омбудсмен страны uraldem.ru

Уполномоченный Российской Федерации по правам человека — Татьяна Москалькова — заявила, что у незаконно осужденного в стране украинского режиссера Олега Сенцова "фактически лечебное голодание получается".

Наш соотечественник "не похудел, он даже прибавил несколько килограммов", рассказала омбудсмен "Новой газете".

"Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга — это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо", — отметила собеседница.

По словам Москальковой, украинец "получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки". "С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест — это его законное право", — добавила она.

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Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В июне президент Петр Порошенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, лидер Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных. Главы государств договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

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