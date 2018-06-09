Порошенко поговорил с Путиным: о чем шла речь

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Лидер Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в РФ и на захваченных территориях, говорится на его сайте.

"… обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья. Договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что 12 февраля Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину, беседа была продолжительной. Позже в Кремле подтвердили, что президенты говорили по телефону.