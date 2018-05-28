Голодающий Сенцов согласился на компромисс – Минюст РФ

Украинский режиссер и узник Кремля Олег Сенцов, который уже 15 дней голодает, согласился принять поддерживающую терапию.

"Сейчас осужденный Сенцов, который отказался от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. Сейчас Сенцов начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ведомстве добавили, что за период голодовки медики не зафиксировали ухудшение состояния здоровья Сенцова.

"На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.