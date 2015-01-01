Ослабление Европы. Президент Болгарии назвал цель Кремля

РФ финансирует антиевропейские партии, сказал Плевнелиев.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Президент Болгариизаявил, что цель Кремля сравнима с той, которую ставил перед собой СССР — "ослабление Европы и распространение сомнений в ценностях демократии и верховенства права".

Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung, пишет Укринформ.

По словам болгарского лидера, Россия хочет подорвать ЕС изнутри при поддержке ультранационалистических партий и движений.

"… есть много указаний на то, что РФ финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и в других странах Евросоюза. Москва активно использует для своей подрывной деятельности Интернет, ведя "кибервойну", — считает глава государства.

Ранее Росен Плевнелиев говорил, что власти Российской Федерации пытаются разрушить основы Евросоюза, такие как единство, солидарность и верховенство закона. Ознакомиться с его мнением можно здесь.