"Отвратительные рожи". В сети высмеяли новый "крымский" портрет Путина и Медведева

Вероятнее всего, художник просто перестарался с выявлением своей "верноподданной" позиции.

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В аннексированном Крыму, в Симферополе, на стену повесили новый портрет президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и "главы полуострова" Сергея Аксенова на фоне севастопольского памятника затопленным кораблям.

Соответствующую фотография в понедельник, 25 декабря, опубликовал российский журналист и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на своей странице в соцсети Instagram.

"С добрым утром и последней неделей 2017 года. Нравится?" - написал он.

Подписчикам журналиста картина категорически не понравилась. Некоторые при этом особо не стеснялись в выражениях. "Категорически - нет! Отвратно смотрится", − написала пользовательница под ником vera0316za. "Какие отвратительные рожи", − написал пользователь под ником Moto_rozbyshaka.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что церкви на Львовщине изобразили нацистскую свастику и горящего в аду "Путина".