"Отвратительные рожи". В сети высмеяли новый "крымский" портрет Путина и Медведева

Вероятнее всего, художник просто перестарался с выявлением своей "верноподданной" позиции.
Соответствующую фотография в понедельник, 25 декабря, опубликовал российский журналист и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на своей странице в соцсети Instagram.
"С добрым утром и последней неделей 2017 года. Нравится?" - написал он.
Подписчикам журналиста картина категорически не понравилась. Некоторые при этом особо не стеснялись в выражениях. "Категорически - нет! Отвратно смотрится", − написала пользовательница под ником vera0316za. "Какие отвратительные рожи", − написал пользователь под ником Moto_rozbyshaka.
Напомним, ранее сообщалось о том, что церкви на Львовщине изобразили нацистскую свастику и горящего в аду "Путина".