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Песков рассказал подробности болезни Путина

Сегодня, 12:57

Пресс-секретарь РФ расстроил украинцев.

Путин
Путин простудился Reuters
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал подробности болезни Путина. Он также отметил, что глава РФ продолжает свою работу.

"Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать... Зима, сами понимаете", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин перенес некоторые мероприятия из-за простуды.

В сети украинцы живо отреагировали на эту новость. "Может, осложнения будут?", — задался вопросом Der Steppenkatz. "А нехр*н было в проруби купаться (на Крещение — Ред.) под камеры", — полагает Jacob Feldman. "Появилась надежда?", - поинтересовалась Надежда Шкатова.

 

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Путин, болезнь
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