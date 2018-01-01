Пресс-секретарь РФ расстроил украинцев.

Путин простудился Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал подробности болезни Путина . Он также отметил, что глава РФ продолжает свою работу.

"Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать... Зима, сами понимаете", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин перенес некоторые мероприятия из-за простуды.

В сети украинцы живо отреагировали на эту новость. "Может, осложнения будут?", — задался вопросом Der Steppenkatz. "А нехр*н было в проруби купаться (на Крещение — Ред.) под камеры", — полагает Jacob Feldman. "Появилась надежда?", - поинтересовалась Надежда Шкатова.

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