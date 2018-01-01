Песков встал на защиту Макаревича после его фразы о "злобных дебилах"

Кремль призвал СМИ не перевирать фразу артиста.

Песков прокомментировал фразу Макаревича о «злобных дебилах».

В Кремле прокомментировали скандал, разразившийся после. Там не считают нужным вступать в полемику вокруг этой ситуации.

При этом, как передает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал СМИ не перевирать слова артиста: "Вы неправильно процитировали [Макаревича]. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно".

И добавил: "А в целом: это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении".

Ранее сообщалось, что высказывание Андрея Макаревича после посещения США о "злобных дебилах" вызвало бурную реакцию в России: известные соотечественники, в частности, певец, композитор, автор песен Юрий Лоза, ополчилась на музыканта.