Песков встал на защиту Макаревича после его фразы о "злобных дебилах"

Кремль призвал СМИ не перевирать фразу артиста.
При этом, как передает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал СМИ не перевирать слова артиста: "Вы неправильно процитировали [Макаревича]. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно".
И добавил: "А в целом: это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении".
Ранее сообщалось, что высказывание Андрея Макаревича после посещения США о "злобных дебилах" вызвало бурную реакцию в России: известные соотечественники, в частности, певец, композитор, автор песен Юрий Лоза, ополчилась на музыканта.