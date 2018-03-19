"Мне его просто жалко": известные россияне ополчилась на Макаревича за фразу о "злобных дебилах"

Высказывание российского певца Андрея Макаревича после посещения США о том, что американцы гораздо спокойнее граждан РФ, с россиянами происходит "что-то ужасное", и они становятся "злобными дебилами" – вызвало бурную реакцию в России.

"Главред" приводит самые яркие из них.

Российский певец, композитор, автор песен Юрий Лоза

"Ну и что, это его личное мнение. Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра.

Вообще, в любой нации есть доброжелательные люди, а есть — не очень. И среди американцев, и среди русских. Кто-то вам будет рад, кто-то — нет. И сделать вывод по какой-то одной поездке или по одному высказывания невозможно".

Советский и российский музыкант, создатель и лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр

"Наверное, Андрей не перед теми людьми выступает или не с теми людьми общается. Мне его просто жалко. Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живет среди добрых людей. У нас никто никого не держит, можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица".

Первый запредседателя комитета Госдумы по культуре и режиссер Владимир Бортко

"Андрей Макаревич — хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много".

Писатель Захар Прилепин

"Могу предположить, что Макаревич проводит какие-то эксперименты над своими товарищами и о них говорит, он же не может говорить обо всей стране, о людях, которые далеки от него. Поэтому он говорит о тех, кто разделяет его убеждения. И они иногда похожи на злобных дебилов: учитывая человеконенавистническую реакцию этих людей на результаты выборов, мне кажется, что они неоправданно оказались жителями нашей страны".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская

"Так это он себя имел в виду".

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

"Если Макаревичу там так весело, то зачем он сюда вернулся? Жили бы там (в США — прим. ред.), чего они не едут туда? Деньги-то все делают в России. Я не хожу на его концерты и не пойду никогда. Это чужие люди для нашей родины, они просто делают деньги тут. Нам такие патриоты не нужны!"

Сам Макаревич

Сам Макаревич не видит повода извиняться за "злобных дебилов": "На меня никто не накидывается. Я на противоположной стороне Земного шара, работаю с большим удовольствием".

По материалам: RT, Царьград, НСН, ФАН