Полная глупость. В России отреагировали на требования Украины вернуть отремонтированные корабли

Российские военные якобы не использовали корабли, принадлежавшие Украине, заявил чиновник.
Об этом рассказал "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов, пишет РБК.
"Все, что можно было, что могло уйти, отправлено в Украину. Другие корабли и техника не способны сдвинуться с места", — сказал он.
"Никаких подтверждений и доказательств ни в каких судах о прекрасном состоянии техники, которая позволила бы им передвигаться, у Украины нет", — отметил Мурадов.
Он также добавил, что российские военные якобы не использовали корабли, принадлежавшие Украине.
Кроме того Мурадов назвал "полной глупостью" заявление первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаила Коваля о том, что десантный корабль "Константин Ольшанский" неоднократно выходил под российским флагом в море.
Напомним, ранее Михаил Коваль заявил, что Россия обязана возвратить Украине все корабли, оставленные украинскими ВМС в 2014 году близ полуострова Крым, но только после проведения ремонта на них.