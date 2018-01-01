Полная глупость. В России отреагировали на требования Украины вернуть отремонтированные корабли

Российские военные якобы не использовали корабли, принадлежавшие Украине, заявил чиновник.

Reuters

Требования Украины, чтобы Россия отремонтировала и вернула корабли из аннексированного Крыма , являются необоснованным.

Об этом рассказал "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов, пишет РБК.

"Все, что можно было, что могло уйти, отправлено в Украину. Другие корабли и техника не способны сдвинуться с места", — сказал он.



"Никаких подтверждений и доказательств ни в каких судах о прекрасном состоянии техники, которая позволила бы им передвигаться, у Украины нет", — отметил Мурадов.



Он также добавил, что российские военные якобы не использовали корабли, принадлежавшие Украине.

Кроме того Мурадов назвал "полной глупостью" заявление первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаила Коваля о том, что десантный корабль "Константин Ольшанский" неоднократно выходил под российским флагом в море.

Напомним, ранее Михаил Коваль заявил, что Россия обязана возвратить Украине все корабли, оставленные украинскими ВМС в 2014 году близ полуострова Крым, но только после проведения ремонта на них.