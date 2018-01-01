Поляк налепил на авто украинцев наклейки с Бандерой и получил тюремный срок: фото

Обвиняемый назвал свои действия "образовательно-исторической акцией".

Поляк "украсил" автомобиль супружеской пары из Украины Фото: ukraincy.wm.pl

В Польше суд приговорил к 6 месяцам заключения и 24 часам неоплачиваемых общественно полезных работ местного жителя Роберта Д., который признан виновным в умышленной порче автомобиля супружеской пары из Украины

Как сообщает издание Gazeta Olsztynska, поляк прилепил на автомобиль украинцев наклейки с изображением Степана Бандеры и с надписью: "УПА-украинские убийцы".

Пострадавшие подали заявление в октябре 2016 года. С тех пор проводилось расследование, в результате которого в доме гражданина Польши при обыске были найдены аналогичные наклейки.

По мнению суда, обвиняемый, размещая наклейки на авто оскорбил украинцев публично и нарушил их право на доброе имя. Поляк в ответ заявил, что это было не хулиганство или проявление неуважение, а "образовательно-историческая акция".

В издании отмечают, что пострадавшая семейная пара из Украины уже на протяжении долгого времени живет и работает на территории Польши.

Напомним, в Польше отказались защищать семью украинцев, голосовавших за отделение Донбасса. По обнародованным данным, власти страны не намерены давать им статус беженцев и хотят депортировать в Украину – из-за голосования на пресловутом "референдуме".